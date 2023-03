PBH promove curso de mandarim para estudantes da Rede Municipal

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de introdução ao mandarim e à cultura chinesa, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O curso será voltado para estudantes do 6° e 7° anos da Rede Municipal. A inscrição deve ser feita on-line até quinta-feira (16/3) ou até o preenchimento das vagas — 25 no total.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Programa Falando com o Mundo, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Instituto Confúcio da UFMG e o Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (CLIC), da Secretaria Municipal de Educação.

As aulas acontecerão presencialmente no CLIC, localizado na rua Carangola, 288, 3º andar, no bairro Santo Antônio. O curso será às sextas-feiras dos meses de março a julho, das 10h30 às 11h30.

Vantagens de aprender um novo idioma

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz ), aprender um novo idioma nos ajuda a estimular a massa cinzenta do cérebro, que é responsável pela capacidade de pensamento, movimento voluntário,percepção, linguagem e julgamento.

Além disso, o mandarim, com 918 milhões de falantes nativos, é a língua com mais falantes nativos do mundo. Se somarmos esse valor com o número daqueles que falam mandarim como língua estrangeira, o número chega a 1,12 bilhão, sendo o segundo idioma mais falado no mundo. E, por esse motivo, aliado à ascensão econômica chinesa, ter certo domínio da língua se tornou um diferencial no mercado de trabalho.