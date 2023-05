PBH registra B.O para apurar falsa denúncia no Aeroporto Carlos Prates

Em resposta a uma denúncia feita por proprietários de hangares do Aeroporto Carlos Prates, de que o local havia sido invadido e que pertences foram furtados, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), responsável pela segurança do lugar, desativado desde 1º de abril, registrou um boletim de ocorrência solicitando providências contra a “divulgação de crimes não constatados”.

No registro, a administração municipal afirma que empresários concederam entrevistas a veículos de imprensa denunciando os supostos crimes, “sem apresentar qualquer prova da veracidade”.

De acordo com a Guarda Municipal, responsável pelo patrulhamento do terreno do Aeroporto Carlos Prates, o espaço não foi alvo de qualquer tipo de vandalismo, furto ou invasão desde o início de abril. “O comando da corporação destaca que mantém o monitoramento do aeroporto em tempo integral, com equipes posicionadas em todas as portarias e possíveis locais de acesso”, informou a pasta.

O caso agora está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. A reportagem tentou contato com a Voa Prates, associação dos concessionários, usuários e amantes do Aeroporto Carlos Prates, mas não obteve resposta. Além disso, alguns empresários que possuíam hangares no local não quiseram se pronunciar.

Novo destino

Fuad foi questionado sobre a possibilidade de a proposta de construir moradias populares no terreno causar um adensamento em uma região mais populosa. O prefeito disse que a ideia conta com apoio dos moradores e repetiu a intenção de criar um ‘novo bairro’ na área.

“Hoje (terça) ou amanhã (quarta) vamos a Brasília entregar o projeto. A grande maioria da população, nas diversas pesquisas que fizemos, foi absolutamente a favor. Estamos construindo um novo bairro, com moradias populares, com um parque para ampliar a área de lazer das pessoas, com equipamentos públicos, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), posto de saúde, escolas para as crianças. Quem é que pode ser contra uma UPA perto de casa?”, disse o prefeito.