PBH volta atrás, e pagamento em dinheiro no ônibus deve ser extinto

Diferentemente do que havia comunicado na terça-feira (21/3), quando disse que as passagens de ônibus poderiam ser quitadas com dinheiro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) mudou seu posicionamento nesta quinta (23/3). Em nova nota, a PBH afirmou que essa forma de pagamento deve ser, gradativamente, extinto.

O objetivo da medida é dar agilidade ao transporte de passageiros e aumentar a segurança das viagens, já que hoje os ônibus rodam sem trocadores, com o motorista acumulando a função de recolher o dinheiro e organizar o troco.

Inicialmente, a proposta aprovada pela PBH seria de reduzir ao máximo o uso de dinheiro em espécie para o pagamento das passagens. O número de alternativas para o pagamento seria aumentado, com pix, cartão de débito e crédito e código QR.

A PBH ressaltou também que as concessionárias devem apresentar um projeto-piloto para que a medida aconteça.

"Conforme a Lei 11.459 estabelece no Art.10, as concessionárias devem apresentar um projeto-piloto do sistema de bilhetagem eletrônica, em um prazo de 90 dias. Após essa apresentação, a Prefeitura de Belo Horizonte regulamentará a implantação das melhorias do serviço de bilhetagem eletrônica com vistas a eliminar gradativamente o pagamento em dinheiro dentro dos coletivos”, declarou a entidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata