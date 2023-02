PCMG conclui que jovem grávida morreu por TCE dentro de ambulância

Kamily Priscila Fernandes de Oliveira estava grávida e morreu após um monitor cardíaco cair sobre ela no trajeto até Uberaba

O inquérito sobre a morte de Kamily Priscila Fernandes de Oliveira foi concluído pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na última terça-feira (14.fev.23). Kamily, que estava grávida do seu primeiro filho, faleceu em 12 de janeiro deste ano em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o relatório, a causa da morte de Kamily Priscila Fernandes de Oliveira foi um traumatismo cranioencefálico (TCE) sofrido após ter sido atingida por um monitor cardíaco dentro de uma ambulância municipal de Sacramento, no Triângulo Mineiro, durante o trajeto daquela cidade até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, que fica a aproximadamente 80 km de distância.

Após a conclusão dos laudos e a oitiva de algumas testemunhas em Sacramento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) anunciou que as investigações foram encerradas naquela cidade. Conforme apurado pela PCMG, a causa da morte foi um traumatismo craniano e o caso foi encaminhado à Justiça para análise.

Os trabalhos da PCMG prosseguem em Uberaba para elucidação completa dos fatos e, se for o caso, eventual responsabilização”, finaliza nota.