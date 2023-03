PCMG prende falsário que tentou aplicar golpe em banco em Ituiutaba

PCMG em Ituiutaba, Minas Gerais

Um homem, de 56 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no momento em que apresentava documentos falsos para conseguir liberação de crédito em uma instituição bancária na cidade de Ituiutaba, Triângulo Mineiro. O falsário usou dados verdadeiros de uma vítima, que é auditor fiscal do trabalho, no documento que possuía a fotografia dele, e foi surpreendido ainda na agência.

Durante a abordagem, realizada na última segunda-feira (6/3), o suspeito se identificou como sendo o fiscal do trabalho, mas, diante de questionamentos dos policiais, identificou-se com um segundo nome, alegando, inclusive, possuir carteira de identidade no estado de Minas Gerais. Diante das contradições, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Já na unidade policial, o homem ratificou o nome apresentado por último, entretanto se negava a fornecer demais informações de sua identificação, como eventuais nomes de familiares e endereços, o que levantou ainda mais suspeitas de fraude. Após horas de pesquisas e cruzamentos de informações, os policiais civis conseguiram identificar o investigado, que possui extensa ficha criminal por estelionato, uso de documento falso, formação de quadrilha, entre outros delitos.

A equipe da PCMG ainda descobriu a existência de dois mandados de prisão contra o suspeito, provenientes da Justiça Federal de Pernambuco e do Distrito Federal. Diante disso, além da autuação em flagrante do investigado pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, foi dado cumprimento às ordens judiciais até então em aberto. Finalizados os procedimentos na delegacia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.