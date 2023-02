PCMG prende mais dois por latrocínio de mãe e filho

Dona Sebastiana e o filho dela, Carlos Alberto Barbosa, foram mortos de forma cruel

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na última segunda-feira (13.fev.23), a 2ª etapa da operação para investigar o duplo latrocínio ocorrido no mês passado, no qual um homem de 63 anos e sua mãe de 85 foram assassinados em cidades diferentes.

Dois homens, de 19 e 20 anos, foram presos em Uberlândia, totalizando cinco prisões durante as investigações. A equipe policial também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nos locais onde os suspeitos estavam escondidos.

Os investigados foram encontrados com aparelhos celulares e roupas utilizadas nos dias dos crimes, que passarão por perícia da PCMG.

O delegado Carlos Fernandes, responsável pelo inquérito policial na comarca de Ituiutaba, destacou que essa nova etapa é crucial para esclarecer completamente os fatos e responsabilizar os envolvidos.

“Os graves crimes praticados serão elucidados em sua plenitude e nenhum envolvido passará impune às investigações da polícia judiciária”.

Os policiais civis envolvidos na operação são lotados nas Delegacias em Ituiutaba e Prata. Os investigados foram interrogados em Uberlândia e encaminhados posteriormente ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. O inquérito policial será concluído nos próximos dias com o resultado das investigações e será remetido ao Poder Judiciário.

Relembre o caso

Polícias de Minas e Goiás prenderam três membros de família por duplo latrocínio / Divulgação/PCMG



Os criminosos foram até o apartamento onde mãe e filho viviam em Goiânia para celebrar o aniversário da idosa. A princípio, os três já tinham a intenção de roubar os parentes.

Os idosos foram dopados com altas doses de medicamentos, com o objetivo de que fornecessem as senhas de contas, entretanto, sem êxito.

Os bandidos queriam forçar Carlos Alberto a fornecer suas senhas bancárias, com o objetivo de roubar a quantia de R$180 mil, mas a vítima resistiu, recebendo mais doses de medicamento.

Uma das versões aponta que Carlos Alberto foi levado dopado, no entanto, ainda com vida para Ituiutaba, onde morreu e foi queimado. A outra versão, do homem de 59 anos, aponta que Carlos já saiu sem vida, e foi levado para ser desovado em local deserto.

Após torturarem a idosa, dizendo que o filho dela havia morrido e sido queimado, dona Sebastiana recebeu doses cavalares de medicamentos, não resistindo e morrendo.

Eduardo José de Andrade e a mãe dele, Luciene Teodoro, retiraram dona Sebastiana já sem vida de dentro do apartamento dela, em uma cadeira de rodas. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio onde a idosa vivia com o filho.

O objetivo dos criminosos era levar o corpo da idosa para ser queimado em Ituiutaba.

O corpo de dona Sebastiana foi colocado no porta-malas de um carro, no entanto, o veículo se envolveu em um acidente no trajeto. Para não serem abordados pela Polícia com o corpo da idosa, os bandidos desovaram o cadáver às margens da rodovia.

Após rastreamentos, foi possível identificar os dois.

Foram apreendidos com os investigados vários documentos e cartões pertencentes à vítima de 85 anos, além de diversos cartões bancários e documentos pessoais do filho dela.

A PCGO conseguiu a prisão do terceiro suspeito, José Eterno de Andrade Filho, 59 anos, no mesmo dia.

Os presos confessaram os crimes praticados em Goiás.

Terceiro homicídio

A PCMG em Prata, na mesma região, trabalha, desde o último ano, para localização da mulher de 50 anos, desaparecida desde o dia 16 de outubro de 2022. Ao serem interrogados, os suspeitos também confessaram o homicídio da mulher, que teria se dado em virtude de uma discussão por conta de assunto político.

Os suspeitos detalharam que a mataram por esganadura e depois a esquartejaram. Em seguida, as partes foram colocadas em sete sacos plásticos com terra, os quais foram dispensados no trajeto entre Campina Verde e Iturama.

As investigações foram conduzidas pelos delegados Elifaz Souza Ferreira Uehara e Carlos Antônio Fernandes, que destacaram a dedicação dos policiais civis das comarcas de Prata e Ituiutaba, além do trabalho conjunto e troca de informações entre as diversas forças de segurança pública.