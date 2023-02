Pesca: Piumhi faz projeto para estimular turismo no Rio São Francisco

Para fomentar a indústria do turismo, Piumhi, cidade localizada na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, lança a rota de pesca esportiva no Rio São Francisco. O secretário municipal de Turismo, Cultura e Esportes, Thiago Santos, juntamente com a diretoria do setor, anunciou o lançamento do novo projeto nessa terça-feira (14/12).

Segundo Thiago Santos, a importância desse projeto é, principalmente, o aumento do fluxo de turistas no município e a valorização de uma das maiores riquezas de Minas: o Rio São Francisco, considerado o rio da integração nacional.

“Com esse projeto vamos valorizar esse rio, que receberá turistas que irão beneficiar tanto o município de Piumhi, quanto as pousadas e ranchos que estão à sua beira”, disse.

Thiago afirma que o objetivo da pesca esportiva é atrair o turista que gosta dessa modalidade, que possivelmente irá buscar hospedagem e, com isso, fazer de Piumhi um local mais procurado, principalmente através dos registros fotográficos que serão feitos por esses visitantes.

Ainda segundo ele, a rota turística está quase pronta e a próxima etapa consiste em cadastrar as propriedades que vão abrir as porteiras para o Turismo de Pesca, através de chamamento público, sendo eles, pousadas, ranchos, restaurantes e propriedades beira rio que queiram ser divulgados.

“Com a participação destes proprietários e empresários, os turistas poderão ter acesso aos rios com seus veículos e barcos ou, se preferirem, hospedar-se nos locais onde os proprietários já realizam esses passeios”, destacou.

Thiago explicou que o cadastro dessas propriedades será feito de forma gratuita. Os locais devidamente cadastrados terão suas propriedades divulgadas nas mídias sociais da prefeitura e nas divulgações do trade turístico.

Ele ressalta que, para aqueles que forem praticar a pesca esportiva, é necessário obter a carteira de pesca amadora.

Visitação e turismo

Os locais para visitação ou prática da pesca esportiva são aqueles que margeiam os rios Samburá, Piumhi e São Francisco, uma região belíssima com cânions, cavernas, grutas, além de "praias" para banho. O turista também pode aproveitar para fazer o visitas de contemplação.

O secretário adianta que esse projeto está previsto para começar no mês de março, visto que no dia 1° deste mês está aberta a temporada de pesca.

A expectativa da secretaria é muito boa, inclusive já existe uma ocupação máxima nos meses de março e abril nas propriedades à beira do Rio Samburá.

“Acreditamos que vamos atrair mais turistas para o município que queiram fazer a pesca esportiva ou apenas conhecer essa região que é navegável e oferece passeios de até três horas de duração por diversos locais. Provavelmente, o município deve receber mais turistas no período de março a outubro, que é quando acontece a abertura da pesca”, finalizou o secretário.

Custos

Os custos desse turismo são feitos através de um cálculo baseado na rede de hotelaria que hoje gira em torno de R$ 120 a 130 por pessoa; passeio de barco em torno de R$ 100,00 e mais os custos com alimentação, combustível.