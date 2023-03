Petroleiros fazem paralisação contra privatização nesta sexta (24)

Os petroleiros de Minas Gerais farão paralisação na manhã desta sexta-feira (24/3) contra a retomada do processo de privatização, encaminhado pela diretoria executiva da Petrobras ao Conselho de Administração (CA) da empresa. O movimento é nacional e foi convocada pela Federação Nacional dos Petroleiros (FUP).

Em Minas, haverá atraso na entrada de turno na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, e ato com a presença de representantes de movimentos sociais, a partir das 7 horas, na portaria da Regap, promovido pelo Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro/MG).

Processo de privatização

Em decisão da diretoria executiva da Petrobras, publicada na última sexta-feira (17/3), a empresa pretende prosseguir com a venda dos projetos que já tiveram pré-contrato assinado: Polo Norte Capixaba, Polos Golfinho e Camarupim (ES), Polos Pescada e Potiguar (RN) e Lubnor (CE).

O documento enviado pela diretoria da empresa ao Conselho aconteceu duas semanas depois de o Ministério de Minas e Energia (MME) pedir à Petrobras a suspensão, por 90 dias, da venda de ativos da petroleira, para análise e reavaliação.

“Com quase três meses de governo Lula, a diretoria e o Conselho de Administração da companhia seguem ocupados por indicados do governo Bolsonaro, que correm contra o tempo para concluir as vendas de ativos. A FUP e seus sindicatos estão acionando o governo para que cumpra o seu papel de acionista controlador da estatal e oriente os indicados da União no CA a votarem pela suspensão das privatizações”, informou o Sindipetro em nota.

Para o Sindipetro-MG, a continuidade da venda de ativos da Petrobrás pela gestão bolsonarista na empresa contraria a vontade do povo nas urnas.

“Os trabalhadores estão mobilizados para defender a Petrobrás e o Brasil”.