PF apreende celulares importados de forma ilegal em cidade mineira

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Essas medidas foram realizadas por meio da Operação Graham Bell na manhã desta terça-feira (28/2).

Os mandados foram expedidos pelo juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares e têm como objetivo combater a importação, transporte e armazenamento de eletrônicos que entraram de forma irregular por meio da fronteira, em especial, do Paraguai.

As investigações foram conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e tiveram início em 2020. Foi localizado uma pessoa transportando 160 aparelhos celulares de forma irregular. Ele foi preso pelo crime de descaminho, que é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Durante as apurações pela Força-Tarefa, ficou constatado que entre os anos de 2020 e 2021, o investigado havia movimentado mais de R$12 milhões com a prática do crime citado. Além do volume que foi transacionado, ele ainda solicitou e foi beneficiado pelo auxílio emergencial.