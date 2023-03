PF de Uberaba prende dois suspeitos com arquivos de abuso sexual infantil

A Polícia Federal (PF) de Uberaba , no Triângulo Mineiro, por meio da Operação Expecto Patronum, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (21/3), dois homens, suspeitos de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil na internet. Além disso, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências do município.

Segundo informações divulgadas pelo delegado chefe da PF em Uberaba, Mário Alexandre Veloso Aguiar, com os suspeitos detidos foram apreendidos arquivos com cenas de abuso sexual infantil. “Um deles foi encaminhado ao presídio local e o outro foi liberado mediante pagamento de fiança”, complementa.

Durante as buscas da operação, policiais federais apreenderam computadores, aparelhos celulares, entre outras diversas mídias. “Esse material será submetido à perícia criminal com o objetivo de identificar se há ou não o envolvimento dos presos com a prática de outros crimes e se ocorreu a participação de outras pessoas”, explica o delegado.

Ainda conforme Aguiar, as penas para os crimes de compartilhar e armazenar material com conteúdo de pornografia infantil variam de 3 a 6 anos de reclusão e multa.

“O termo “Expecto Patronum” tem origem no latim, cujo significado remete à esperança por um protetor. Nesse sentido, a Polícia Federal age na persona desse guardião, protegendo e livrando os seres inocentes e puros de toda a maldade e medo”, finalizou.