PF desmantela quadrilha de migração ilegal em Minas

A Polícia Federal realiza em Ipatinga a Operação Saguaro deflagrada nesta quarta-feira (12/4) para combater o crime de associação criminosa especializada na promoção de migração ilegal. Foram cumpridos mandados de buscas e apreensão, expedidos pela Justiça de Governador Valadares, em residências e na empresa dos investigados.

Os suspeitos são apontados como os responsáveis por promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, Austrália e Europa com a finalidade de obter vantagem econômica.

As denúncias partiram de brasileiros, vítimas da quadrilha, que foram flagrados na fronteira do México com os EUA. Os suspeitos promoviam a travessia de migrantes pelo deserto, para darem entrada clandestina no país norte-americano.

Os investigados são também suspeitos de falsificação de documentos, pelos quais chegavam a cobrar US$ 20 mil por migrante. Estes documentos serviam para serem apresentados nos consulados, com o objetivo de obter os vistos de entrada, tanto nos EUA, quanto na Austrália e países europeus que exigem o documento.

Nos cumprimentos dos mandados, os policiais federais apreenderam 3.700 dólares australianos e R$ 31 mil, além de impressoras, guilhotinas, carimbo e computadores que seriam usados na falsificação de documentos.

As investigações foram feitas em parceria com autoridades norte-americanas e australianas. Os envolvidos responderão pelos crimes de associação criminosa, promoção de migração ilegal e falsificação de documento particular. Se condenados, a pena pode chegar a 13 anos de reclusão.