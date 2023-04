PF encontra R$ 10 mil em notas falsas dentro de pacote apreendido

A Polícia Federal (PF) em Caratinga, no interior de Minas Gerais, abriu, nesta quinta-feira (13/4), um pacote suspeito que foi apreendido em dezembro do ano passado. A abertura só foi realizada após autorização da Justiça Federal de Manhuaçu, na Zona da Mata.

Os oficiais encontraram a quantia de R$ 10 mil em cédulas falsificadas. Não foram divulgadas outras informações sobre o pacote e seus dados de envio.

Moedas falsas em circulação são prejudiciais para quem as adquire sem notar, já que elas não têm referência com a economia do país.