PF faz operação em MG contra suspeitos de ‘pescar’ dinheiro em caixas no ES

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13/4) contra um grupo especializado em furtar dinheiro de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em cidades do Espirito Santo e Rio de Janeiro . Mais de 30 ocorrências já foram contabilizadas pelas autoridades.

Fazendo alusão à “pesca” de envelopes no interior dos terminais de autoatendimento, a operação – intitulada Pesque e Pague – foi deflagrada nesta manhã e aconteceu em Muriaé, cidade da Zona da Mata mineira onde os suspeitos residem. No entanto, ninguém havia sido preso até o fechamento desta reportagem. A PF não especificou quantas pessas estavam na mira da ação desta quinta-feira.

A investigação teve início em novembro de 2022, quando a Caixa foi alvo da empreitada criminosa em Guaçuí – município com pouco mais de 31 mil habitantes situado a 230 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo.

“Os investigados são suspeitos de terem praticado ações semelhantes em outros municípios das regiões Sul e Norte do Espírito Santo, além de alguns municípios no estado do Rio de Janeiro, totalizando cerca de trinta e cinco ocorrências até o momento”, afirma a PF, em nota, destacando que a investigação busca agora identificar outras pessoas que teriam participação nos crimes.