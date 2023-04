PF, Ibama e PM fecham garimpo ilegal perto de BH

Um trabalho conjunto entre a Policia Federal, Ibama e a Polícia Militar Ambiental fechou um garimpo ilegal no leito do Rio Paraopeba, entre os municípios de Moeda e Belo Vale, na Região Central do estado, na tarde dessa terça-feira (18/04).

Na operação, cinco pessoas foram presas e cinco balsas que eram usadas para a extração ilegal de ouro foram destruídas. Também foram apreendidas duas pepitas de ouro, três celulares e materiais utilizados na mineração, como 50g de mercúrio.

A fiscalização foi realizada em cinco locais no curso do rio, que tiveram cinco dragas apreendidas e inutilizadas. Houve também uma autuação no valor de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e cerca de 35 kg de alimentos apreendidos foram doados ao Centro de Referência de Assistência Social de Moeda.

De acordo com as forças de segurança, os garimpeiros são procedentes de Roraima. Eles responderão pelos crimes de usurpação de bens da União e extração ilegal de recursos minerais. Se condenados, poderão pegar até seis anos de prisão. Todos os suspeitos foram conduzidos à sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte.