PF prende jovem de 21 anos suspeito de gravar abuso sexual de menor em MG

Um jovem de 21 anos – suspeito de abusar sexualmente de um menor de idade e registrar imagens do ato – foi preso na manhã desta terça-feira (23/5) pela Polícia Federal, em Juiz de Fora.

O rapaz foi localizado em uma autoescola na Zona Norte da cidade, quando se preparava para fazer aula de direção.

As diligências aconteceram em atendimento aos mandados de busca, apreensão e prisão preventiva expedidos pelo juízo da 3ª Vara da Subseção Judiciária no município.

Na casa do rapaz, os policiais apreenderam dois celulares e um notebook onde conteúdos contendo pornografia infantil eram armazenados e compartilhados.

Ao Estado de Minas, a assessoria da Polícia Federal explicou que foram identificados “indícios de produção” de conteúdos pornográficos, sendo que, em um deles, “o investigado abusa de um menor”. “Estamos investigando a suposta prática de atos libidinosos”, completa.

O suspeito deu entrada na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, no bairro Linhares, Zona Leste da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conforme a PF, ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável — conforme o artigo 217-A do Código Penal — e abuso sexual de criança e adolescente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos artigos 241-A e 241-B. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 25 anos de reclusão, além de multa.