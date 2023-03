Piloto de avião que caiu em BH era médico em Governador Valadares

O piloto que morreu na queda de um avião, em Belo Horizonte , no sábado (11/3), era médico em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. José Luiz de Oliveira Filho, de 65 anos, foi enterrado nesse domingo (11/3). Na aeronave, também estava sua filha, de 33, que segue internada em estado grave em um hospital na capital.

Destroços do avião continuam no local e tem causado certos problemas na região, oferecendo risco a casas e moradores

O Hospital de Olhos de Governador Valadares emitiu um comunicado sobre o assunto.

“Os olhos se fecham, mas seu legado ficará marcado. Os momentos de alegrias e companheirismo sempre serão lembrados por todos nós”, diz a organização.

O centro especializado agradeceu pela amizade e pelos 24 anos de serviços que o médico prestou ao local.

Em publicação nas redes sociais, um dos colegas de Oliveira Filho fez um relato sobre como era trabalhar com o oftalmologista.

“Foi uma honra dividir meus dias durante 11 anos de trabalho com esse homem excepcional. Mais que um professor excelente, era um ser humano excelente”, postou.

Outra filha do piloto comentou na publicação: “Vai em paz meu pai. Que o Senhor Jesus te receba de braços abertos. Muito obrigado por tudo! Você foi o melhor pai e referência que poderíamos ter. Tudo que sou hoje é graças a você e à mamãe. Sou grata a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com você durante 35 anos. Te amo para sempre”, postou a filha Lore Oliveira.

O enterro de Oliveira Filho aconteceu no Memorial Park, em Governador Valadares, nesse domingo, às 16h.

Relembre o acidente

O bimotor caiu sobre duas casas em Belo Horizonte, na tarde desse sábado (11/3), no bairro Jardim Montanhês.

Pai e filha eram os únicos tripulantes da aeronave. José Luiz de Oliveira Filho morreu ao dar entrada no Hospital Pronto Socorro João XXIII. A filha, Jéssica de Oliveira Carvalho, de 33, está internada.

As causas da queda serão investigadas. Membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local com oficiais