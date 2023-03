Pintor de igreja é morto com 8 tiros em MG; suspeito não foi identificado

Um jovem de 19 anos foi morto com oito tiros na tarde desta quarta-feira (15/3), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Diogo da Silva Vieira de Carvalho, tinha saído para almoçar quando foi abordado por um homem na rua São Simão, no bairro Vila Mariana , por volta do meio-dia.

Ele trabalhava como pintor em uma igreja na região e, conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ocorrência ainda está em andamento.