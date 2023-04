Pintor sofre choque elétrico e ‘pega fogo’ em Minas

Um homem de 45 anos sofreu um choque elétrico enquanto pintava uma residência na tarde dessa quinta-feira (30/3). O acidente ocorreu quando o cabo do rolo de pintura encostou na fiação que estava por perto, provocando uma forte descarga elétrica. O caso foi registrado em São João del-Rei, no interior de Minas.

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e do SAMU foram acionadas para o resgate, no Bairro Bela Vista. O homem recebia os primeiros socorros de um sargento da reserva dos bombeiros quando as unidades chegaram ao local. A vítima estava consciente, mas durante o pedido de resgate testemunhas contaram que seu corpo estava em chamas.