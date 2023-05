Pitbull ataca animais, ameaça moradores e é capturado por bombeiros

Testemunhas relataram que o animal matou galinhas e atacou outro cachorro. Moradores estavam com medo de transitar e serem atacados pelo cachorro.

O cão foi amarrado até a chegada dos bombeiros , mas não estava agressivo no momento da captura.

A equipe de bombeiros militares usou equipamentos de proteção individual (EPIs) e com emprego de técnicas e materiais específicos à atividade, realizou a captura do animal. Em seguida, o transportou e entregou no Centro De Zoonoses de Montes Claros.