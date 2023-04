PM apreende 30 quilos de cocaína e prende três traficantes em BH

A prisão aconteceu a partir de uma denúncia de um morador do Vale do Jatobá, que contou a policiais militares que sabia de uma residência onde drogas eram armazenadas e depois distribuídas, passando, inclusive os pontos de distribuição e o modus operandi dos traficantes.

A Polícia Militar apreendeu, em uma casa no Bairro Mangueiras, em Belo Horizonte , na noite de sexta-feira (7/4), 30 quilos de cocaína, além de outras drogas e material para embalagem, refino de drogas e maconha

Um militar, no entanto, observou que havia uma fresta no painel e ao dar um puxão, encontrou um uma barra de cocaína.

O Palio era dirigido por Luan, seu proprietário. De imediato os policiais lhe perguntaram se tinha algum material ilícito no carro. Na primeira revista, no porta malas e bancos, debaixo destes, nada foi encontrado.

Os militares lhe deram voz de prisão, momento em que ele fez uma proposta aos policiais, uma barganha, de que entregaria o traficante, se o libertasse. Os policiais fingiram aceitar a proposta, para poder chegar ao traficante.

No sótão da casa, 27 barras de cocaína. Além disso, foram encontradas três balanças de precisão, três celulares, sete porções de cocaína e dois liquidificadores, cujos corpos tinham resíduo de cocaína.

Luan os levou à casa de Pablo . Lá chegando, este franqueou a entrada aos militares, que encontraram, em seu quarto, 10 tabletes de maconha, no guarda-roupas, e cinco caixas de Durateston, medicamento usado no refino de cocaína.

Pablo contou aos policiais que tinha começado a traficar depois de perder o emprego . Ele seria sócio de um homem conhecido por "Boy", cujo contato era "John", em sua lista de contatos no celular. Pablo entrou em contato com ele e assim conseguiram prender, também, Leandro, que seria o chefe do tráfico nos bairros Santa Maria e Santa Cecília.