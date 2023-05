PM apreende 321 quilos de maconha perto de carro capotado em MG

Mais de 320 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (03/05), entre Borda da Mata e Pouso Alegre, no km 13 da rodovia MG 290, Região Sul de Minas.

A PM que voltava para Ouro Fino depois de levar um suspeito por outro crime de tráfico de drogas quando recebeu informações sobre um carro capotado na rodovia durante a madrugada.

Assim que os policiais chegaram ao local do acidente, junto com os policiais de Borda da Mata, testemunhas disseram que pessoas tentaram prestar socorro aos ocupantes do veículo, mas eles recusaram ajuda e jogaram objetos na mata próxima ao carro.