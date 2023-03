PM apreende cerca de 100 pés de maconha dentro de casa na Grande BH

A Polícia Militar (PM) apreendeu aproximadamente 100 pés de maconha dentro de uma residência em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , nesta quarta-feira (15/3).

Os militares encontraram os entorpecentes plantados em vasos plásticos dentro de um cômodo com sistema de iluminação, refrigeração e irrigação.

Um homem, que estava nas proximidades e foi abordado pela polícia, disse que é vizinho do suspeito, mas que não o via há aproximadamente dois meses.

Durante diligências no local, os militares encontraram documentos do proprietário do imóvel, o que facilitou sua identificação e prisão no início da noite.