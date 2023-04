PM apreende mais de 50 pássaros, e homem recebe multa de mais de R$ 100 mil

Em ação dupla da Polícia Militar de Meio Ambiente no Município de Ituiutaba , um homem foi multado em mais de R$ 100 mil por criar dezenas de pássaros silvestres. Além disso, armas de fogo irregulares foram encontradas e apreendidas. Ambas as ocorrências aconteceram na quinta-feira (27/4).

No primeiro caso, 53 pássaros eram mantidos presos em 32 gaiolas em uma casa do Município do pontal do Triângulo Mineiro. Além da apreensão dos animais e dos equipamento, a multa aplicada ao morador foi por criar animais em cativeiro sem autorização.