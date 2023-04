PM apreende pés de maconha em um dos principais parques de Patos de Minas

Pés de maconha foram apreendidos num dos principais parques públicos da cidade de Patos de Minas , no Alto Paranaíba. A situação era tão inusitada que chamou a atenção de um frequentador do local.

Segundo a Polícia Militar (PM), eram oito pés da erva, que estavam plantados no Parque do Mocambo e foram descobertos na tarde deste domingo (23/4).

A pessoa que achou as plantas avisou a uma equipe da polícia que passava próximo do parque. O local do plantio é uma área de mata e os pés foram arrancados e levados para a Delegacia da Polícia Civil.

Funcionários do local não conseguiram identificar o possível cultivador, mas uma investigação foi aberta para obter essa informação.