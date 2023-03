PM apreende R$ 1 milhão em dinheiro e caixas com material hospitalar em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou a apreensão de uma grande quantidade de caixas contendo material hospitalar em uma casa no Bairro Coqueiros, Região Noroeste de BH, na manhã desta quarta-feira (15/3). De acordo com a PM, um homem foi preso.

Os militares chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. No imóvel, além dos produtos hospitalares, também foi apreendida uma bolsa contendo aproximadamente R$ 1 milhão em dinheiro.

A procedência do material e a origem do valor encontrado ainda não foram informadas pela polícia, uma vez que a ocorrência está em andamento e os militares ainda estão no local.

Aguarde mais informações

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais