Equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) cumpriram mandado de busca e apreensão no Morro do Papagaio, aglomerado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte , nesta quinta-feira (4).

Os militares tinham como objetivo executar a determinação judicial no imóvel do chefe do tráfico de drogas no local. Durante a operação, um suspeito maior de idade foi preso e outro, menor de idade, foi apreendido. A PM também recolheu entorpecentes, dinheiro e outros itens.