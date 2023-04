PM de Minas divulga cartilha com dicas de segurança no ambiente escolar

A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou, nesta terça-feira (18), uma cartilha com dicas de segurança voltadas para o ambiente escolar. A iniciativa faz parte do programa lançado no início de abril, que tem como objetivo a ampliação da rede de proteção e combate à violência nas unidades de ensino públicas e privadas.

Diante dos recentes ataques e ameaças que instituições de ensino têm recebido, o material é utilizado para levar aos estudantes dicas de prevenção e autoproteção. Entre outras orientações, o documento aborda o relacionamento entre os alunos, o cuidado necessário com notícias falsas e as ações a serem tomadas em casos suspeitos ou de ataque.

A primeira dica da cartilha diz respeito às fake news, que têm sido responsáveis por gerar medo de possíveis casos de violência em diversas escolas do país. A Polícia Militar afirma que é importante não acreditar em tudo que se lê e que a melhor conduta é acionar a PM para que as informações sejam verificadas e a possibilidade de risco seja avaliada. “Se chegar até você algum conteúdo suspeito ou violento, não passe pra frente, comunique seus pais e acione a Polícia Militar”, diz o encarte.

LEIA: Como falar com as crianças sobre violência nas escolas?

A PM também incentiva o respeito aos professores e alunos, o combate à prática do bullying e orienta que apenas materiais escolares sejam levados às escolas como forma de garantia de segurança nas instituições de ensino. Além disso, o aluno também é instruído a denunciar casos de pessoas com atitudes suspeitas, colegas que estejam com materiais perigosos e postagens de ameaças.

O porta-voz da PMMG, Cristiano Araújo, destaca: "considerando que cada estudante e integrante da comunidade escolar pode contribuir para a rede de segurança, a cartilha tem como foco levar informações de autoproteção”.

Esforço coletivo

A coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano, afirma que são necessárias medidas coletivas de combate à origem do problema. “Estamos vivendo consequências de um discurso de ódio que elegeu a escola como inimiga, ações precisam ser tomadas por todos que estão presentes nas escolas”.

A coordenadora do Sindicato também considera que, apesar das recentes ações policiais com o objetivo de combater a violência nas escolas, é necessário envolver ainda mais a comunidade escolar, como o corpo docente, funcionários das instituições e alunos. “O problema é profundo e precisa de medidas ousadas com a participação total de quem trabalha diretamente nas escolas e com o estudante”, afirma.

Veja todas as dicas: