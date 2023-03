PM descobre maconha e ecstasy em duas casas no centro de Lagoa Santa

Drogas e um kit usado para aumentar o poder de fogo de armas, conhecido por Roni, foram apreendidos pela Polícia Militar, em duas residências no centro de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um casal foi preso. A droga, maconha e ecstasy, foram avaliados em mais R$ 500 mil.

As investigações começaram com a denúncia anônima de uma mulher, de 27 anos, que passou a ser monitorada. Ela foi abordada ao descer de um carro de aplicativo, na localidade de Barraginha. Com ela foram encontrados comprimidos de ecstasy e maconha.

Veja:Homem é preso suspeito de dopar e estuprar a enteada

Ao ser questionada pelos policiais sobre a origem da droga, ela confessou que tinha mais na casa dela, onde a PM encontrou 140 barras de maconha e 240 comprimidos de ecstasy. O namorado da mulher, de 35 anos estava na casa e, com ele, os policiais acharam documentos falsos.

Numa revista feita nos pertences da mulher, foi encontrada a chave de outra casa e ela acabou confessando que tinha outra residência, em local próximo. Os policiais foram até o local e encontraram mais três barras de pasta base de cocaína, 450 pinos da mesma droga, um revólver calibre 38 e os kits Roni.

Ao verificarem a ficha do namorado, descobriram que ele tem passagens policiais por roubo a banco. Ele assumiu ser o dono das drogas. A mulher era usada por ele como “mula” – a pessoa que faz o transporte e entrega de drogas.