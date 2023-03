PM faz operação em área suspeita de mineração ilegal em Mariana

A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (3/3), uma operação para apurar denúncia de mineração ilegal em uma fazenda em Mariana , Região Central de Minas Gerais. No local, os militares encontraram drogas e equipamento possivelmente usado na extração de minério.

Segundo a PM, a denúncia apontava para a possível atividade ilegal na Fazenda Faria e Macaquinho. No local, foram apreendidas duas escavadeiras, uma carreta e um veículo. Além disso, os policiais encontraram munições de revólver, três pinos de cocaína e cinco cartelas de rebite, medicamento estimulante comumente utilizado para impedir que motoristas durmam durante o trabalho.

Os suspeitos de atuar na fazenda fugiram para dentro de uma mata da região diante da chegada dos policiais. Até a última atualização desta matéria, não houve prisões na operação.

O helicóptero Pégasus, da PM, e guardas com cães foram destacados para o atendimento da ocorrência. Segundo os militares, a ocorrência será confeccionada no local e as informações serão repassadas à Polícia Federal, responsável por casos de mineração sem licenciamento ambiental.

Imagens registradas pelas equipes que atuaram na operação mostram uma ampla área desmatada e com escavações circundada pela vegetação. Veja o vídeo.