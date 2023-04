PM intensifica patrulhamento em escolas de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, está intensificando o patrulhamento nas escolas da cidade. O objetivo é garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários durante o horário de aula e coibir a ocorrência de crimes nos estabelecimentos de ensino.

Com a iniciativa, os agentes da PM estão realizando rondas diárias em toda a região escolar, incluindo as ruas e praças próximas. Além disso, os policiais estão atentos a qualquer movimentação suspeita ou pessoas que possam estar circulando nas redondezas das escolas com a intenção de cometer delitos.

A medida vem sendo bem recebida pela comunidade escolar, que se sente mais segura com a presença da Polícia Militar. Pais e responsáveis pelos alunos também elogiaram a iniciativa, destacando a importância de garantir um ambiente seguro para o aprendizado das crianças e jovens.