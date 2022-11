PM prende 3º envolvido no assalto que resultou na morte de vigia em Capinópolis

Militares fizeram a prisão do terceiro envolvido na zona rural | Foto: PMMG/Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Em uma resposta rápida à sociedade capinopolense, a Polícia Militar (PM) do 5º Pelotão de Capinópolis prendeu o terceiro suspeito de envolvimento no assalto que resultou na morte de Francisco Salviano Diniz — o Chicão Feliz.

O terceiro envolvido é Breno Natal Moreira Amorim, 24 anos, e foi preso na manhã desta sexta-feira (04.nov.22). O suspeito, conhecido no meio policial por delitos, estava na zona rural do município de Cachoeira Dourada. Os militares chegaram até Breno após um produtor rural avistar rastros suspeitos.

Chicão era vigia em um depósito de gás e bebidas instalado na Rua 104 com a Avenida 109 — no Centro da cidade. Na madrugada de quinta-feira (03.nov.22), três bandidos invadiram o local e amarraram o vigia com as mãos para trás. Os criminosos utilizaram fios para prender a vítima.

Após roubarem cerca de R$100 em dinheiro e um aparelho celular, os três ladrões fugiram.

Pela manhã, o corpo de Chicão Feliz foi encontrado já sem sinais vitais.

A PM deu início às diligências que resultaram na prisão de um suspeito identificado como Mateus André Alves Pimenta, 18 anos. Um menor de idade, envolvido no crime, foi apreendido.

Segundo o Tenente Paulo Sérgio, comandante do 5º Pelotão PM de Capinópolis, Breno será apresentado à autoridade policial, assim como foi feito com os outros envolvidos. Breno tem várias passagens pela polícia.

Ouça:

Chicão havia vencido a covid-19 em 2020

O apelido de Chicão Feliz vinha da forma descontraída ao qual vivia. Sua descontração era sempre acompanhada de um largo sorriso, escondido sob um farto bigode.

Em 2020, travou uma luta pela vida durante a pandemia de covid-19, e venceu o coronavírus sars-cov II. Ao receber alta médica do Hospital São José, onde ficou internado, foi tomado pela emoção.

Foi candidato a vereador em Capinópolis em 2004 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no entanto, não foi eleito.

Antes da aposentadoria, atuou no almoxarifado como funcionário público do Município de Capinópolis.

O corpo de Francisco Salviano será sepultado no Cemitério da Saudade, em Capinópolis.