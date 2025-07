PM prende dois por suspeita de tráfico de drogas em Gurinhatã

Na manhã desta terça-feira, 1º de julho, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em Gurinhatã. A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas, levando os militares a intervirem em dois endereços localizados na região central da cidade.

No primeiro local, os policiais encontraram 24 tabletes de substância análoga à maconha escondidos dentro de um pacote de fraldas, além de R$ 1.099,00 em dinheiro trocado, característico da comercialização de entorpecentes.

No segundo endereço, foi encontrada mais uma porção de substância com as mesmas características da droga apreendida no primeiro imóvel, além de um cigarro de maconha.

Dois homens, de 29 e 24 anos, foram presos em flagrante. Ambos são suspeitos de envolvimento direto com o tráfico de drogas na cidade.

Materiais apreendidos:

R$ 1.099,00 em dinheiro

01 aparelho celular

24 tabletes de substância análoga à maconha

01 cigarro de maconha

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no enfrentamento à criminalidade e agradece à população pela colaboração.