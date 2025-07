Capinópolis, MG — 26.jul.25 — A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 27 anos, conhecido pelo vulgo “Dentinho”, na tarde da última sexta-feira (25), no bairro Paraíso, em Capinópolis. Contra ele havia mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedidos pelo juiz Ricardo Adelino Suaid, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A prisão foi possível após um policial militar, que estava de folga, reconhecer o suspeito circulando pelo bairro. O militar acionou a equipe de serviço, que montou uma operação para capturar o foragido. A abordagem foi realizada com sucesso, e o homem foi detido sem resistência.

Conforme determina o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o preso foi informado sobre seus direitos, incluindo o direito de permanecer calado e o direito à assistência da família e de um advogado. Ele também foi cientificado sobre a sentença que motivou o mandado de prisão.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao Hospital FAEPU, e em seguida, à delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.