PM prende homem com 20 celulares furtados em evento de samba no Mineirão

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite dessa segunda-feira (23/5), no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem com 20 telefones celulares que teriam sido furtados no evento Samba Prime, realizado no último sábado (20/5), no Mineirão.

De acordo com a PM, um veículo Onix prata foi abordado e os policiais encontraram os aparelhos com o motorista. Os telefones eram de “procedência duvidosa” e o condutor não apresentou as notas fiscais. Os militares, então, constataram que alguns dos celulares eram produtos de furtos ocorridos no Samba Prime.

Cambista preso

Ainda no Samba Prime, a Guarda Civil de Belo Horizonte prendeu um homem que praticava cambismo na porta do evento . Com ele, foram encontrados 57 ingressos, os quais estava repassando por R$ 90, preço que poderia resultar em até R$ 5.130. O suspeito, de 29 anos, foi abordado na Rua Coronel Oscar Pascoal, próximo ao local do evento. Ele confirmou que estava vendendo as entradas.

Os ingressos mais baratos, no 4º lote, eram de Cadeira Superior e estavam saindo por R$ 80, de acordo com sites próprios para comercialização. Os ingressos apreendidos com o homem eram cortesia "Cadeira Superior".

A prática popularmente conhecida como "cambismo" é considerada crime, pois o valor de venda é superior ao estipulado no bilhete.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia da 4ª Delegacia de Planejamento (DEPLAN 4), onde vai responder por suspeita de cambismo.