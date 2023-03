PM prende homem de 32 anos por furto em Ituiutaba

Na noite da última segunda-feira, 20.mar.23, por volta das 23h02, a Polícia Militar logrou êxito na prisão de um autor por furto ocorrido em estabelecimento comercial no Bairro Pirapitinga em Ituiutaba.

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atendimento de furto em estabelecimento comercial em que foi subtraído um capacete. De posse das informações foi iniciado um intenso rastreamento pelas equipes policiais para localização do autor.

Após rastreamento, as equipes lograram êxito na localização e prisão do autor, 32 anos, sendo apreendido a blusa de moleton e par de tênis utilizados no furto.