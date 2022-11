PM prende dois suspeitos do assalto que resultou na morte de vigia em Capinópolis

Atualizado às 23h50 para inclusão do nome do suspeito preso e do suspeito que encontra-se foragido

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos de terem participado de um assalto a um depósito de bebidas na Rua 104 com a Avenida 109 — no Centro da cidade. Os criminosos invadiram o local e amarraram o vigia, Francisco Salviano Diniz, mais conhecido como Chicão Feliz, de 71 anos.

Na manhã desta quinta-feira (03.nov.22), o corpo de Chicão foi encontrado com as mãos para trás, já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado na manhã desta quinta-feira, no entanto, o corpo da vítima já apresentava rigidez, o que pode indicar que a morte tenha ocorrido na madrugada.

A hipótese levantada é de que a vítima tenha sofrido um mal súbito, vindo a óbito durante ou após o assalto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e deu início às diligências. Imagens de circuitos de segurança foram captadas. Três criminosos foram identificados — dois foram presos nesta quinta-feira.

Um dos presos é maior de idade. A PM também apreendeu um menor de idade envolvido no crime.

O Tudo Em Dia apurou que o nome do suspeito preso é Matheus. O terceiro envolvido, que encontra-se foragido, foi identificado como Breno.

Auxilie com informações que possam levar á prisão de Breno. Ligue de forma anônima — 181 ou 190.

O comandante do 5º Pelotão PM de Capinópolis falou sobre as prisões

Tenente Paulo Sérgio fala sobre a prisão de dois envolvidos no assalto que resultou na morte de Chicão Feliz

Chicão era muito Feliz

Chicão Feliz após receber alta médica durante a pandemia de covid-19. O registro foi feito em 2020, no Hospital São José

O apelido de Chicão Feliz vinha da forma descontraída ao qual vivia. Sua descontração era sempre acompanhada de um largo sorriso, escondido sob um farto bigode.

Em 2020, travou uma luta pela vida durante a pandemia de covid-19, e venceu o coronavírus sars-cov II. Ao receber alta médica do Hospital São José, onde ficou internado, foi tomado pela emoção.

Foto de Chicão Feliz na urna nas eleições municipais de 2004 / Foto: Reprodução/TSE

Foi candidato a vereador em Capinópolis em 2004 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no entanto, não foi eleito.

Antes da aposentadoria, atuou no almoxarifado como funcionário público do Município de Capinópolis.

O corpo de Francisco Salviano foi sepultado no Cemitério da Saudade por volta das 21h.