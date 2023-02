PM procura homem suspeito de ameaçar vizinho após morte de galinha

A Polícia Militar (PM) de Uberaba procura um homem suspeito de ameaçar o vizinho após a morte de sua galinha. O caso aconteceu ontem (16/2), no bairro Pacaembu.

Segundo informações do registro da PM, a suposta ameaça aconteceu porque o cachorro do vizinho teria matado a galinha do suspeito e, ele teria dito que iria se vingar matando o cachorro dela.

Leia mais: Menina de 12 anos denuncia que foi abusada sexualmente pelo pai