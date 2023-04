PM recupera bicicleta roubada de atleta mineira que vai disputar o Pan

Acesso rápido Denúncia Competição

O que significa ter sua bicicleta, avaliada em R$ 100 mil, roubada? Para a atleta mineira de mountain bike, Hercília Najara, de 34 anos, além do prejuízo, a perda do equipamento a impediria de disputar a etapa de Congonhas, na Região Central de Minas, do Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike XCO, que acontecerá de 26 a 30 de abril.

A bicicleta da atleta, uma TSW Turbo, foi roubada da loja BH Bike History, localizada à Avenida do Contorno, 7.212, no Bairro de Lourdes, na última quarta-feira (19/4). Hercília havia deixado o equipamento lá para uma revisão, o que é normal que aconteça antes de qualquer competição. Um homem entrou na loja, em horário que ela estava aberta, e retirou o equipamento sem que os funcionários percebessem. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

A bicicleta foi recuperada na noite dessa sexta-feira (21/4) pela Polícia Militar que recebeu uma denúncia. O equipamento estava numa mata próxima ao Hospital da Baleia, e os indícios é que tenha sido desmontada para revenda.

Desde a última quarta-feira que a vida de Hercília se transformou em desespero. “Sem a bicicleta, não tinha como competir no Pan-Americano”. Ela chegou a a fazer apelos nas redes sociais com lágrimas nos olhos.

Na madrugada deste sábado (22/4), as lágrimas de tristeza se transformaram em alegria, quando ela chegou ao 128º Batalhão de Polícia Militar, e viu a bicicleta, montada, em cima de uma mesa. “Vou poder competir. Tinha certeza de que ela seria encontrada. Estou muito feliz”, disse.

Hercília foi do desespero à alegria. Na quarta-feira ela havia gravado um vídeo em que disse emocionada: “Eu tô realmente esperançosa de que ela vai ser encontrada. Tô tentando me manter forte, principalmente pela proximidade do Pan-Americano na semana que vem, onde vou representar o Brasil. Então, eu espero que, de verdade, ela chegue até lá.”

Denúncia

Segundo o aspirante Arthur Dickel, a denúncia dava conta de que um homem tinha sido visto, nas imediações da mata, com dois sacos plásticos pretos e uma caixa com material alaranjado.

Os policiais se deslocaram para o local. Não encontraram o homem, mas ao entrar na mata, localizaram a bicicleta desmontada. Parte das peças estavam dentro de sacos plásticos.

Imediatamente foi feito contato com Hercília, que conta que quase não acreditou. “Era tarde da noite. Queria muito a minha bike de volta. Mas pensei que poderia ser um trote. Felizmente não era. Saí correndo de casa”, relembra.

Leia mais: Homem faz manobras de bicicleta nos arcos do Viaduto Santa Tereza

Competição

Hercília foi convocada pela Confederação Brasileira de Ciclismo para competir na categoria Elite Feminina junto de Raíza Goulão e Karen Olímpio no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike XCO.

A competição será relaizada no próximo fim de semana em Congonhas, na Região Central de Minas.