PM recupera gado furtado em Ituiutaba

Marcação foi sobreposta na tentativa de esconder o crime | Foto: PMMG

Ituiutaba, Minas Gerais. Um suspeito de 36 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) no último domingo (20.nov.22) por receptação de gado furtado. Junto com o homem também foi apreendida uma arma de fogo — a ação foi registrada na zona rural do município de Ituiutaba.

O gado havia sido furtado na Fazenda Divisa do Carmo.

Segundo a assessoria do 54º Batalhão da Polícia Militar de Ituiutaba, um funcionário da alvo do furto passava próximo ao Anel Viário, e reconheceu alguns animais furtados. Os animais estavam no pasto da Chácara do Eucalipto.

Diante disto, a equipe PM deslocou até a chácara e no local trabalhador rural reconheceu dois dos animais furtados.

Os militares também localizaram na posse do arrendatário da chácara 01 (uma) espingarda calibre 36 e alguns cartuchos deflagrados e intactos.

O receptador foi preso em flagrante e encaminhado à Depol da cidade Tijucana.