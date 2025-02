PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Cachoeira Dourada

Moto foi apreendida em Cachoeira Dourada

Na manhã do último sábado, 22 de fevereiro, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) obteve sucesso em uma operação realizada em Cachoeira Dourada, culminando na prisão de um suspeito e na recuperação de uma motocicleta furtada.

A ação da PMMG fez parte da Operação “PMMG 250 Anos: Pré-Carnaval Seguro”, que intensificou o policiamento na região às vésperas do carnaval.

Tudo começou quando as guarnições receberam denúncias de que uma motocicleta clonada estaria circulando entre os municípios de Canápolis, Capinópolis e Cachoeira Dourada. Com base nas informações, os militares montaram um cerco estratégico na entrada de Cachoeira Dourada.

Segundo a PMMG, durante o bloqueio, a motocicleta com as características descritas passou pelo local, desencadeando uma perseguição.

Utilizando sinais sonoros e giroflex, as equipes acompanharam o veículo e conseguiram realizar a abordagem. Após uma verificação detalhada, constatou-se que a motocicleta era produto de furto ocorrido na cidade de Uberlândia.

As investigações revelaram ainda mais: foi encontrado um boletim de ocorrência registrado no estado do Pará, onde o verdadeiro proprietário relatava que seu veículo havia sido clonado em Uberlândia.

Em contato telefônico com o dono original da motocicleta, que reside em Santarém, no Pará, ele confirmou que sua moto ainda estava em sua posse, reforçando a tese de clonagem.

Diante das evidências, o suspeito detido em Cachoeira Dourada recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinais de identificação veicular.

A operação demonstra o trabalho integrado e eficiente da PMMG na proteção da comunidade e no combate ao crime, especialmente em períodos de grande movimentação como o pré-carnaval.

O autor foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, e a motocicleta recuperada será devolvida ao seu legítimo proprietário após os trâmites necessários.