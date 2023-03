PM resgata mulher enterrada viva em Minas Gerais

Na manhã desta terça-feira (28/3), uma mulher , de 36 anos, foi resgatada com vida após ter sido agredida e enterrada no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. A Polícia Militar foi acionada após os coveiros perceberem que um dos túmulos estava fechado com cimento fresco e tijolos. Ao lado do sepulcro havia marcas de sangue.