PM salva criança de 3 anos que engasgou com a própria secreção; veja

Policiais militares realizaram um ato heroico ao salvar uma criança de 3 anos que estava engasgada com a própria secreção. O incidente ocorreu no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. As câmeras de segurança de uma loja registraram o momento em que um carro estacionou atrás de uma viatura da Polícia Militar, e os policiais, agindo com rapidez, prestaram socorro imediato à criança em perigo.

Os pais da criança estavam a caminho do hospital na noite de sábado (3/6) quando se depararam com a viatura policial e decidiram pedir ajuda desesperadamente. A menina estava enfrentando problemas respiratórios e ficou engasgada devido a uma secreção. Os policiais prontamente aplicaram a manobra de Heimlich, removendo a obstrução que impedia a respiração da vítima. Mesmo depois de expelir a secreção, a criança tinha dificuldades respiratórias.

Diante disso, os policiais encaminharam a criança ao hospital Salvaterra, onde ela recebeu atendimento médico adequado e se recuperou completamente.