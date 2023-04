PMRv e PRF fazem blitz em rodovias durante toda a Semana Santa

Serão 90 horas ininterruptas. Assim será a Operação Semana Santa, deflagrada na manhã desta quinta-feira (6/4), pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Rodoviária Federal, em todas as rodovias de Minas Gerais. No total, a malha rodoviária do estado tem 272.062,90 quilômetros.

Segundo o capitão Pedro Henrique Alves Barreiros, comandante da 3ª Companhia Tática Rodoviária, da PMRv, o objetivo é reduzir, drasticamente, o número de acidentes em relação ao mesmo período no ano passado.

No total, mais de três mil homens estão empenhados na operação. "Estamos com todo o efetivo administrativo da PMRV, mais de mil homens nas rodovias, e também o nosso Serviço de Inteligência", diz o capitão Barreiros.

Além do efetivo da PMRv, a Polícia Rodoviária Federal conta com 800 homens, segundo o inspetor Aristides Júnior. "A maioria dos acidentes ocorre devido a falhas humanas. O sono também é causado por estes. Faremos, além da verificação de documentos e verificação de condições dos veículos, um trabalho de conscientização dos motoristas".

O capitão Aristides ressalta que é fundamental esse trabalho de conscientização. "Os motoristas têm de entender que dirigir embriagado é a causa da maioria dos acidentes. Então, nesse caso, se tiver ingerido bebida alcoólica, o melhor é não dirigir."

O foco das duas polícias, além dos casos de embriaguez é também a busca por foragidos da justiça, recolhimento de armas, prisão de traficantes, apreensão de drogas , flagrantes de motoristas que não observam a sinalização e de ultrapassagens perigosas.

"Estaremos em 100 pontos que são monitorados pela PMRv", diz o capitão Aristides.