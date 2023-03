Pneu estoura e carro capota na BR-365, próximo ao ‘Trevão’

Segundo os bombeiros, a família seguia de Uberlândia à Ituiutaba no momento do acidente | Foto: Bombeiros

Na tarde deste sábado, 18 de março de 2023, por volta das 14h46, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para atendimento a uma ocorrência de capotamento de veículo na BR 365, Km 727, entre Ituiutaba e o “Trevão” .

Em conjunto com a concessionária da referida rodovia os militares entenderam as vítimas do acidente que ocorreu após um dos pneus do veículo, um Siena prata, estourar e fazer com que o condutor perdesse o controle do mesmo, saindo da pista de rolamento e vindo a capotar parando no sentido oposto ao seu.

A família envolvida seguia de Uberlândia, cidade onde residem, com destino a Ituiutaba. No local os Militares se depararam com 6 vítimas do acidente, todas já fora do carro.

O motorista, um homem de 44 anos, estava em pé, consciente e orientado, sem escoriações pelo corpo, queixando-se apenas de algumas pequenas dores musculares e recusou o atendimento.

A segunda vítima uma mulher de 37 anos, também em pé, consciente e orientada, queixava-se de dor no ombro direito e foi transportada juntamente com seu filho de 2 anos que estava em seu colo, o menino apresentava um hematoma nos lábios superiores.

Uma outra criança de apenas 1 ano de idade que também estava no veículo, apresentava sonolência e segundo os familiares havia tomado um remédio para enjoo. As duas crianças estavam conscientes e orientadas, porém chorosas.

Uma outra vítima, uma menina de 11 anos estava em decúbito ventral em uma vala, a mesma estava consciente e orientada, porém apresentava um hematoma nas costas e queixava-se de uma dor na perna direita e tinha pequenas escoriações pelo corpo.

A vítima foi imobilizada e transportada pelo Corpo de Bombeiros juntamente com as outras vítimas citadas para o Pronto atendimento municipal de Ituiutaba.

Uma outra vítima ainda, uma jovem de 24 anos estava sentada no local do fato com escoriações pelo corpo e possível fratura no braço, esta foi conduzida pela equipe da Concessionária.

As vítimas foram deixadas sob os cuidados da equipe médica do local que avaliou e decidiu sobre a transferência da vítima de 1 ano para a cidade de Uberlândia com suspeita de fratura na base do crânio.