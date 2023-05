Podcast debate o fenômeno do churrasco em Minas Gerais

Ricardo Carlini vai debater a cultura do churrasco e o sucesso de eventos parrilleros em Minas com a presença de profissionais do meio.

Na próxima edição do podcast 'Pod ou não pode?', Ricardo Carlini vai debater a cultura do churrasco e o sucesso de eventos parrilleros em Minas com a presença de profissionais do meio. O podcast vai ser transmitido nesta quinta-feira (11/5), às 14h, no canal do Portal Uai no Youtube.

O podcast vai receber Fernando Reis – assador profissional e um dos precursores dos eventos de churrasco – e Rodrigo Pereira, fornecedor de carnes e produtor de eventos de gastronomia parrilla

Em Minas Gerais, os eventos de churrasco se tornam cada vez maiores, superando até os realizados no Rio Grande do Sul e nos estados do centro oeste, tradicionais na cultura parrilleira. Os programas reúnem milhares de pessoas todos os meses em degustações de carnes que duram até 12h.

Esses “craques” do churrasco vão responder dúvidas como: o que é picanha gorda? Contrafilé, ancho e chorizo são a mesma coisa? Qual a carne mais barata para um bom churrasco? Quais facas, grelhas e espetos devemos usar? O que é parrilla argentina e uruguaia? Tem que furar a linguiça ? E, é claro, como temperar a carne corretamente?

O podcast 'Pod ou não pode' vai ao ar às 14h no YouTube do Portal Uai. Não se esqueça de deixar seu like, interagir e enviar suas perguntas pelo chat. O apresentador sempre dedica uma parte dos episódios para interagir com o público.