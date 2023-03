Polícia apreende 17 tabletes de maconha em casa de idoso em Patos de Minas

Um idoso, de 65 anos, foi preso em flagrante por receptação e tráfico de drogas nessa terça-feira (7/3), no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Civil, agentes foram até a casa do suspeito cumprir mandado de busca e apreensão.

As investigações apontaram que a residência era usada para venda de drogas e a receptação de material furtado.

Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram dois rolos de fios que foram roubados de uma obra, além de dois sacos de fios, sendo um com cobre e outro com várias fiações ainda encapadas.

No imóvel ainda foram apreendidos 17 tabletes de maconha.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Em nota, a Polícia Civil ressaltou a importância da população no combate ao crime e pede aos cidadãos que denunciem através dos telefones 181 ou (34) 3171-0921. O sigilo é garantido.