Polícia captura segundo suspeito de estupro e homicídio em Medina

Foi preso na zona rural de Medina, no Norte de Minas, o segundo suspeito do estupro e assassinato de Joana D’Arc Souza Sena, de 25 anos. O corpo dela foi encontrado enterrado, em cova rasa, no último dia 15, em uma casa abandonada na cidade.

O homem preso nessa terça-feira (28/03) tem 20 anos, e o outro suspeito, de 21 anos, tinha sido preso no mesmo dia que o corpo foi localizado. Um menor, de 17 anos, segue foragido.

A família da vítima havia registrado o desaparecimento uma semana antes de o corpo ser encontrado. O primeiro a ser preso, o homem de 21 anos, contou à polícia que ele e outros dois amigos haviam mantido relações sexuais com Joana D’Arc, no entanto, o adolescente a teria matado em seguida.

Investigações apontam que o menor não se dava com a vítima e, por isso, teria decidido matá-la. O resultado do exame de corpo de delito, realizado pelao Instituto Médico Legal (IML), aponta que a causa da morte foi asfixia por soterramento. O corpo de Joana Darc, quando encontrado, estava em adiantado estado de decomposição e, por isso, não foi possível verificar se ela também teria sido estuprada e agredida.