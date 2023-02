Polícia Civil apreende de 2 toneladas de maconha em Belo Horizonte

Foto: Divulgação/PCMG.

A Polícia Civil (PCMG), por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), apreendeu, na noite dessa quarta-feira (15), cerca de duas toneladas de maconha no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

As informações foram divulgadas na manhã de hoje. Segundo as investigações, os criminosos pretendiam distribuir e comercializar o material ilícito apreendido no período do Carnaval, na capital mineira.

A operação da PCMG interceptou a grande quantidade de maconha em um caminhão-baú, preparado como caminhão frigorífico que levava alimentos também de origem ilícita.