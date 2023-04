Polícia Civil apreende três adolescentes por ameaças de ataques em escolas de Campina Verde

A arma utilizada para efetuar as ameaças é uma réplica (simulacro) | Foto: Redes Sociais

No dia 11 de abril, a criação de um perfil no Instagram chamado “@massacrador_de_cv” acabou causando pavor na população. No perfil da rede social, foram publicadas ameaças de um possível massacre em várias escolas de Campina Verde (MG) em 20 de abril de 2023, juntamente com postagens de armas de fogo.

Essas ameaças geraram um grande medo.

No entanto, a Polícia Civil iniciou uma investigação, utilizando técnicas de inteligência cibernética e investigação de campo, o que permitiu que, poucas horas depois, os três adolescentes envolvidos fossem identificados, localizados e apreendidos.

Durante a apreensão, foram encontrados celulares e um simulacro de arma de fogo.

Os adolescentes foram presos em flagrante por ato infracional análogo a atos preparatórios ao terrorismo e foram encaminhados ao Ministério Público.

A Polícia Civil contou com o apoio e cooperação da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público para realizar a investigação.