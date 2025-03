Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de motociclista atropelado após discussão em Uberlândia

Segundo as investigações, vítima e autor tiveram uma briga antes do crime; investigado foi preso nesta semana

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, nesta quarta-feira (26), o inquérito sobre a morte de um motociclista de 30 anos, ocorrida em novembro do ano passado, no Bairro Guarani, em Uberlândia. O investigado, suspeito de perseguir e atropelar a vítima, foi preso nesta semana após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com o delegado Carlos Fernandes, responsável pelo caso, após o crime, o suspeito fugiu para Uberaba, onde acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de ser detido pelo homicídio qualificado. Atualmente, ele está no presídio de Uberaba, à disposição da Justiça.

Discussão resultou na perseguição e morte da vítima

As investigações apontaram que o motociclista era amigo do dono de uma borracharia e estava no local tomando um café. O motorista chegou ao estabelecimento apresentando sinais de embriaguez e tentou vender pneus ao borracheiro, que recusou a oferta. Irritado, o indiciado iniciou uma discussão e passou a intimidar os presentes.

Segundo o delegado, a vítima tentou sair do local após a discussão, mas foi perseguida pelo suspeito. “Eles iniciaram uma discussão banal na porta da borracharia. Possivelmente, autor e vítima não se conheciam. Após a discussão, a vítima pegou sua motocicleta para ir para casa e foi seguida pelo investigado, que estava em um veículo. Logo à frente, a vítima foi atropelada e faleceu no local”, afirmou Fernandes.

Imagens registraram o crime

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o carro se aproxima da motocicleta. A vítima perde o controle do veículo e é arremessada ao chão. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o suspeito continuou em alta velocidade pela Rua Maracatu, mas retornou ao local do acidente antes de fugir definitivamente.

Com a conclusão do inquérito, o investigado foi indiciado por homicídio qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima. Ele segue preso e aguarda os desdobramentos do processo na Justiça.